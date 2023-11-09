Украина не попадет в очередную ловушку: МИД о призывах начать переговоры с россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на призывы западных чиновников о мирных переговорах между Украиной и россией.
Об этом глава украинской дипломатии сообщил в соцсети X.
Кулеба отметил, что с 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с рф. Глава МИД указал, что "за этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены россией".
Кулеба отметил, что с 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с рф. Глава МИД указал, что "за этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены россией".
Как добавил Кулеба, "те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с россией, либо не информированы, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону рф и хотят, чтобы путин взял паузу перед еще большей агрессией".
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