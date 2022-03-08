Украина не может внести изменения в Конституцию по Донбассу 

15:25 12 Октябрь Киев, Украина

Требования, в той форме, которую предложила РФ, о внесении изменений в Конституцию касательно "особого статуса" неподконтрольных территорий невозможно реализовать.





По словам Зеленского, в стране и в международном сообществе есть разногласия по поводу Минских договоренностей, которые подписал экс-президент Петр Порошенко. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Hard Talk на ВВС.По словам Зеленского, в стране и в международном сообществе есть разногласия по поводу Минских договоренностей, которые подписал экс-президент Петр Порошенко.

"Да, они (разногласия, - ред.) есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию в соответствии с децентрализацией. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которых они хотят, они сегодня невозможны", - сказал он в интервью.

Президент указал, что передача границы украинской власти на Донбассе после выборов в ОРДЛО - это неправильно. По его словам, Украина не может обеспечить безопасные выборы на Донбассе.

"Никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить там выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по Минску", - отметил он и добавил, что Минские соглашения должны быть более "гибкими".

Согласно пункту 11 Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, украинские власти должны провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов местного самоуправления. Предполагалось введение особого статуса для "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО), находящихся под контролем "ДНР" и "ЛНР".



В июле 2020 года депутаты проголосовали за законопроект “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”. В этом законе, напомним, указано, что местные выборы в Крыму и на Донбассе будут проведены после "прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины". Этот закон стал камнем преткновения на переговорах советников лидеров N4 в Берлине 11 сентября.