Украина не может внести изменения в Конституцию по Донбассу 

Требования, в той форме, которую предложила РФ, о внесении изменений в Конституцию касательно "особого статуса" неподконтрольных территорий невозможно реализовать.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Hard Talk на ВВС.
По словам Зеленского, в стране и в международном сообществе есть разногласия по поводу Минских договоренностей, которые подписал экс-президент Петр Порошенко.
По словам Зеленского, в стране и в международном сообществе есть разногласия по поводу Минских договоренностей, которые подписал экс-президент Петр Порошенко.
Президент указал, что передача границы украинской власти на Донбассе после выборов в ОРДЛО - это неправильно. По его словам, Украина не может обеспечить безопасные выборы на Донбассе.
Согласно пункту 11 Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, украинские власти должны провести конституционную реформу, ключевым элементом которой должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов местного самоуправления. Предполагалось введение особого статуса для "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО), находящихся под контролем "ДНР" и "ЛНР".
В июле 2020 года депутаты проголосовали за законопроект “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”. В этом законе, напомним, указано, что местные выборы в Крыму и на Донбассе будут проведены после "прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины". Этот закон стал камнем преткновения на переговорах советников лидеров N4 в Берлине 11 сентября.
В июле 2020 года депутаты проголосовали за законопроект “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”. В этом законе, напомним, указано, что местные выборы в Крыму и на Донбассе будут проведены после "прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии России против Украины". Этот закон стал камнем преткновения на переговорах советников лидеров N4 в Берлине 11 сентября.
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