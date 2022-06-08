Украина не будет воспринимать никаких "суррогатов" вместо статуса кандидата на вступление в ЕС - Кулеба

16:51 08 июня Киев, Украина





По его словам, Украина не будет воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Украина не будет воспринимать никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами.По его словам, Украина не будет воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были.

“Нам нужен статус кандидата в членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает”, – сказал глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что Украина отвечает критериям статуса кандидата и заслужила такой статус. Так считает не только украинское правительство, но и гражданское общество страны. Впрочем, в Европе, по его словам, все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.



Глава внешнеполитического ведомства Украины поблагодарил более 200 гражданских и неправительственных организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам с призывом предоставить Украине статус кандидата в июне этого года.



Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.

"Я не вижу никаких оптимальных аргументов у наших скептиков", - сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба призвал все заинтересованные стороны до конца адвокатировать вопросы статуса кандидата на вступление в ЕС, что бы об этом не говорили в европейских странах.