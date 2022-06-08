Украина не будет воспринимать никаких "суррогатов" вместо статуса кандидата на вступление в ЕС - Кулеба

16:51 08 июня Киев, Украина

Украина не будет воспринимать никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами.

По его словам, Украина не будет воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были.
“Нам нужен статус кандидата в членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает”, – сказал глава МИД Украины.
Кулеба подчеркнул, что Украина отвечает критериям статуса кандидата и заслужила такой статус. Так считает не только украинское правительство, но и гражданское общество страны. Впрочем, в Европе, по его словам, все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.

Глава внешнеполитического ведомства Украины поблагодарил более 200 гражданских и неправительственных организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам с призывом предоставить Украине статус кандидата в июне этого года.

Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.
"Я не вижу никаких оптимальных аргументов у наших скептиков", - сказал Кулеба.
Дмитрий Кулеба призвал все заинтересованные стороны до конца адвокатировать вопросы статуса кандидата на вступление в ЕС, что бы об этом не говорили в европейских странах.