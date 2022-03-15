Украина не будет в НАТО, пока не избавится от олигархов и коррупции - Данилов

13:48 15 июня Киев, Украина

Глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина может получить членство в Альянсе после того, как избавится от влияния олигархов на экономику страны и коррупции.

Об этом он сказал в ходе форума Украина 30 во вторник, 15 июня.

"Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим", - сказал Данилов.

Сам глава СНБО считает, что вступление Украины в НАТО станет "залогом ее независимости".

"У нас есть сосед, который постоянно засматривается на наши территории, у нас 7 лет продолжается война и, к сожалению, мы не можем с этим справиться, поскольку на протяжении определенного времени, вместо того, чтобы строить государство, олигархично-экономическая модель построения нашей страны все больше и больше "съедала" Украину и возможности для бизнесменов заниматься бизнесом", - отметил он.

"С 1998 года произошла первая фиксация коррупционирования олигархами экономики. В этом нужно ставить точку. Нам необходимо двигаться в сторону Европы, в сторону членства в НАТО. После принятия закона про деолигархизацию все станет на свои места", - добавил Данилов.