Украина назначила нового посла в Венгрии

13:03 22 августа Киев, Украина

Профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий ВСУ Федор Шандор был назначен послом Украины в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла.



Согласно процедуре, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД для контрассигнации министром.



Решение вступит в силу, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак.



Федор Шандор - известный ученый и общественный деятель. Он является профессором кафедры истории Ужгородского национального университета, а также членом Украинского исторического общества. Шандор также активно участвует в общественной жизни Закарпатья, является членом Общественного совета Закарпатской области.