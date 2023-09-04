Украина назначила нового посла в Венгрии

Профессор Ужгородского национального университета, военнослужащий ВСУ Федор Шандор был назначен послом Украины в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о верительной грамоте посла.
Согласно процедуре, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД для контрассигнации министром.
Решение вступит в силу, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак.
Федор Шандор - известный ученый и общественный деятель. Он является профессором кафедры истории Ужгородского национального университета, а также членом Украинского исторического общества. Шандор также активно участвует в общественной жизни Закарпатья, является членом Общественного совета Закарпатской области.
Согласно процедуре, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД для контрассигнации министром.
Решение вступит в силу, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак.
Федор Шандор - известный ученый и общественный деятель. Он является профессором кафедры истории Ужгородского национального университета, а также членом Украинского исторического общества. Шандор также активно участвует в общественной жизни Закарпатья, является членом Общественного совета Закарпатской области.
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