Украина настояла на срочном созыве заседания Совбеза ООН из-за российской угрозы. Видео заседания

07:13 22 Февраль Киев, Украина

Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения угрозы российского вторжения, сославшись на гарантии безопасности, которые она получила в обмен на отказ от своего ядерного арсенала в 1994 году.



Соглашение, подписанное Россией, США и Великобританией, гарантировало Украине, что ее «территориальная целостность или политическая независимость» будет соблюдаться в обмен на ее решение переместить все свое ядерное оружие в Россию.



Напомним, независимая республика Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире после формального распада Советского Союза в 1991 году.



«По инициативе Президента (Владимира) Зеленского я официально обратился к государствам-членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума», — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.



Совет Безопасности должен рассмотреть «практические шаги по обеспечению безопасности Украины», написал он.



В статье 6 соглашения 1994 года говорится, что Москва, Вашингтон и Лондон «проведут консультации в случае возникновения ситуации», которая поставит под угрозу безопасность Украины.