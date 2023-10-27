Украина нарастит производство боеприпасов - Данилов

Украина планирует в ближайшее время увеличить производство боеприпасов, как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе телемарафона.
С начала мая 2022 года международные партнеры начали строить дополнительные производственные мощности, однако они не могут быть введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки. В связи с этим частные компании в Украине также активно вовлечены в этот процесс, закупая необходимое оборудование и развивая производство на своих предприятиях. В ближайшем будущем ожидается увеличение собственного производства боеприпасов. Алексей Данилов подчеркнул, что для решения этой задачи вовлекаются как государственные, так и частные предприятия.
Секретарь СНБО выразил уверенность в том, что совместными усилиями с международными партнерами Украина успешно справится с этой задачей. Он также подчеркнул, что на территории Украины имеются безопасные места для развертывания производства боеприпасов, и это является выгодным для страны направлением развития соответствующих предприятий.
Важно отметить, что данный шаг направлен на обеспечение Украины боеприпасами и подчеркнуты перспективы развития собственной производственной базы для обеспечения оборонных нужд страны.
С начала мая 2022 года международные партнеры начали строить дополнительные производственные мощности, однако они не могут быть введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки. В связи с этим частные компании в Украине также активно вовлечены в этот процесс, закупая необходимое оборудование и развивая производство на своих предприятиях. В ближайшем будущем ожидается увеличение собственного производства боеприпасов. Алексей Данилов подчеркнул, что для решения этой задачи вовлекаются как государственные, так и частные предприятия.
Секретарь СНБО выразил уверенность в том, что совместными усилиями с международными партнерами Украина успешно справится с этой задачей. Он также подчеркнул, что на территории Украины имеются безопасные места для развертывания производства боеприпасов, и это является выгодным для страны направлением развития соответствующих предприятий.
Важно отметить, что данный шаг направлен на обеспечение Украины боеприпасами и подчеркнуты перспективы развития собственной производственной базы для обеспечения оборонных нужд страны.
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