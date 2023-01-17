Украина направила ноту протеста в МИД беларуси

Украинская сторона направила ноту протеста в МИД беларуси из-за пропагандистского сюжета на гостелеканале беларуси о якобы вербовке посольством Украины наемников на войну против россии.
Об этом сообщил посол Украины в беларуси Игорь Кизим в Facebook.
Об этом сообщил посол Украины в беларуси Игорь Кизим в Facebook.
В своем пропагандистском "сюжете" автор утверждает, якобы посольство является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину.
Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который якобы с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали.
Кизим считает, что слова грузина о его желании воевать на стороне Украины - "единственная правда в этом сюжете": "Все остальное - ложь, манипуляции и лицемерие".
Посол обратил внимание, что "автор" почему-то не решилась рассказать о сотнях убитых российскими оккупантами детей в Украине или о недавней ракетной атаке, когда российская ракета попала в жилой дом в Днепре, где погибли 44 человека (среди них 5 детей), 20 человек - считаются без вести пропавшими.
Подобный бред Кизим называет "очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском так называемых "компрометирующих" материалов для провокаций" против посольства Украины и его сотрудников.
Посол также напомнил пропагандистке о российских мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку на белорусских полигонах и отправляются воевать на украинские территории, чтобы убивать украинцев.
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