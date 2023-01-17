Украина направила ноту протеста в МИД беларуси

17:26 17 января Киев, Украина

Украинская сторона направила ноту протеста в МИД беларуси из-за пропагандистского сюжета на гостелеканале беларуси о якобы вербовке посольством Украины наемников на войну против россии.



Об этом сообщил посол Украины в беларуси Игорь Кизим в Facebook.

"Обычно воздерживаюсь от комментариев публикаций в государственных СМИ беларуси относительно Украины, поскольку антиукраинское там "зашкаливает", а тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами" как-то не хватает времени, да и, откровенно, жаль этого времени. Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 г. на первом канале БТ обычному белорусскому зрителю "подарила" одна из самых узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов - Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет". Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу, посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД рб",- говорится в сообщении.



В своем пропагандистском "сюжете" автор утверждает, якобы посольство является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину.



Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который якобы с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там, и рассказывает об этом белорусским спецслужбам, которые его задержали.



Кизим считает, что слова грузина о его желании воевать на стороне Украины - "единственная правда в этом сюжете": "Все остальное - ложь, манипуляции и лицемерие".



Посол обратил внимание, что "автор" почему-то не решилась рассказать о сотнях убитых российскими оккупантами детей в Украине или о недавней ракетной атаке, когда российская ракета попала в жилой дом в Днепре, где погибли 44 человека (среди них 5 детей), 20 человек - считаются без вести пропавшими.



Подобный бред Кизим называет "очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском так называемых "компрометирующих" материалов для провокаций" против посольства Украины и его сотрудников.



Посол также напомнил пропагандистке о российских мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку на белорусских полигонах и отправляются воевать на украинские территории, чтобы убивать украинцев.