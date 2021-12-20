Украина написала письмо ООН про активизацию России

11:41 29 Июль Киев, Украина

Россия решила провести в Крыму «военно-морской парад». Однако это мероприятие взволновало украинских политиков, ведь по факту такая активизация вполне может быть обусловлена наращиванием военной мощи. Украина привлекла внимание Организации объединенных наций (ООН) к данной ситуации.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что действия агрессора составляют существенную угрозу региональной безопасности южных регионов. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Кислица написал письмо генеральному секретарю ООН и проинформировал, что Россия нарушает нормы международного права, в том числе и резолюцию Генассамблеи ООН. Письмо будет распространен в качестве официального документа, добавили в представительстве.

Накануне Министерство иностранных дел Украины сообщило, что организация парада Россией это очередная иллюстрация сознательных шагов агрессора с эскалации напряженности в украинском-российских отношениях.

Правозащитники заявили, что Россия подвергает опасности здоровье крымчан, проводя парад во время пандемии коронавируса.