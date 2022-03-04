Украина намерена ввести жесткие санкции против Никарагуа

18:34 09 Октябрь Киев, Украина

Правительство Украины приняло решение ввести секторальные санкции против Никарагуа , из-за назначения этой страной "почетного консула" в Крыму

"Жесткие секторальные санкции в ответ на откровенно противоправные действия их правительства, а именно – назначение консула в Крыму и Севастополе… Это способствует вооруженной агрессии РФ в Украине", - заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Вице-премьер добавил, что эти санкции также "станут посланием правительствам некоторых зарубежных стран" и в первую очередь – самой Никарагуа.



Почетный консул, которого назначили в аннексированном Крыму, является особой формой представительства и не является классическим консулом. Это назначение произошло еще летом, и уже тогда глава МИД Украины Кулеба пригрозил стране санкциями.



Кстати, по его информации, консулом Никарагуа в Крыму стал некий Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в прошлом году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.