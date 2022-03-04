Украина намерена ввести жесткие санкции против Никарагуа

Правительство Украины приняло решение ввести секторальные санкции против Никарагуа, из-за назначения этой страной "почетного консула" в Крыму.
Вице-премьер добавил, что эти санкции также "станут посланием правительствам некоторых зарубежных стран" и в первую очередь – самой Никарагуа.
Почетный консул, которого назначили в аннексированном Крыму, является особой формой представительства и не является классическим консулом. Это назначение произошло еще летом, и уже тогда глава МИД Украины Кулеба пригрозил стране санкциями.
Кстати, по его информации, консулом Никарагуа в Крыму стал некий Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в прошлом году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.
Почетный консул, которого назначили в аннексированном Крыму, является особой формой представительства и не является классическим консулом. Это назначение произошло еще летом, и уже тогда глава МИД Украины Кулеба пригрозил стране санкциями.
Кстати, по его информации, консулом Никарагуа в Крыму стал некий Олег Белавенцев, которому Святошинский суд Киева в прошлом году заочно дал 13 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии