Украина намерена продлить торговые санкции в отношении России

Кабмин продлевает еще на год торговые санкции в отношении российских товаров. Санкции подразумевают под собой ограниченный ввоз товара с территории РФ и применение наивысшей ввозной пошлины.
Об этом свидетельствует разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства проект постановления в повестке заседания правительства в среду, 25 ноября.
Документ вносит поправки в правительственное постановление № 1166 от 30 декабря 2015 года, которое, в свою очередь, предусматривает ограничение на импорт продукции происхождением из России.
Так, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим "наибольшего способствования" ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины, вместо нулевой ставки, которая действовала на некоторые российские товары согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.
Документ вносит поправки в правительственное постановление № 1166 от 30 декабря 2015 года, которое, в свою очередь, предусматривает ограничение на импорт продукции происхождением из России.
Так, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим "наибольшего способствования" ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины, вместо нулевой ставки, которая действовала на некоторые российские товары согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.
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