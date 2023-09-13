Украина намерена подать иск в ВТО против Польши из-за зернового эмбарго - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о намерении страны подать иск против Польши в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения зернового эмбарго.
В своем сообщении, размещенном в социальной сети X (ранее известной как Twitter), Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина, несмотря на сложные условия, включая войну и блокаду портов россией, соблюдает свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом и правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
Он также подчеркнул, что Украина не намеревается наносить ущерб польским фермерам и выразил признательность за поддержку со стороны польского народа и семей.
Премьер-министр также предупредил, что в случае нарушения торговых правил из-за "политического популизма перед выборами", Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО, чтобы получить компенсацию за убытки, связанные с нарушением норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.
В своем сообщении, размещенном в социальной сети X (ранее известной как Twitter), Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина, несмотря на сложные условия, включая войну и блокаду портов россией, соблюдает свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом и правилам Всемирной торговой организации (ВТО).
Он также подчеркнул, что Украина не намеревается наносить ущерб польским фермерам и выразил признательность за поддержку со стороны польского народа и семей.
Премьер-министр также предупредил, что в случае нарушения торговых правил из-за "политического популизма перед выборами", Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО, чтобы получить компенсацию за убытки, связанные с нарушением норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.
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