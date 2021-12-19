Украина намерена добиться членства в ЕС, несмотря на препятствия - Шмыгаль

15:46 22 Март Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о планах евроинтеграции, а также о том, что препятствует вступлению Украины в ЕС.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - говорит Шмыгаль.

При этом он заявил, что Украина хочет вступить в ЕС в течение 5-10 лет.



Шмыгаль считает, что вступление в Евросоюз станет возможным, когда в борьбе против коррупции или в правосудии будут достигнуты европейские стандарты.



Кроме того, на сегодня идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

"Украина готова стать членом ЕС - мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею ... Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", - отметил Шмыгаль.

Эти же сроки касаются и вступления в НАТО, добавил премьер.