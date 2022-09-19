Украина намерена через ООН конфисковать российские активы за ущерб от войны

Украина добивается от ООН и союзников "расчистки" юридического пути для получения от рф компенсации за военный ущерб, пишет The Guardian.
По данным издания, замминистра юстиции Украины Ирина Мудра на прошлой неделе побывала в Лондоне для обсуждения этого вопроса с МИД Британии после лоббирования в Комитете министров Совета Европы в Страсбурге вместе с Еленой Зеленской, супругой президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо этого, Мудра возглавляла юридические и политические дискуссии по репарациям, проводя переговоры в Брюсселе, Германии и Париже, а также с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы принял решение об обеспечении ответственности российской федерации за агрессию против Украины, отметив в заявлении, что комитет заинтересовали предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков.
Министерство юстиции США еще в июне заявило, что США и их союзники заморозили активы российской элиты на сумму 30 миллиардов долларов и активы российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов, хранящиеся за границей.
Санкционное законодательство ЕС и Британии позволяет государствам замораживать активы российского центробанка, а также некоторых олигархов, однако не предусматривает окончательного ареста, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, согласно действующему законодательству США, репарации будут незаконными. Но вполне возможно, что США могут применить для этого Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
В совместном заявлении министры финансов Литвы, Эстонии, Латвии и Словакии поддержали вопрос репараций. Принципиальную поддержку идеи ранее выражала и Лиз Трасс, как министр иностранных дел Великобритании.
Помимо этого, Мудра возглавляла юридические и политические дискуссии по репарациям, проводя переговоры в Брюсселе, Германии и Париже, а также с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы принял решение об обеспечении ответственности российской федерации за агрессию против Украины, отметив в заявлении, что комитет заинтересовали предложения Украины по созданию специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации, включая, как первый шаг, международный реестр убытков.
Министерство юстиции США еще в июне заявило, что США и их союзники заморозили активы российской элиты на сумму 30 миллиардов долларов и активы российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов, хранящиеся за границей.
Санкционное законодательство ЕС и Британии позволяет государствам замораживать активы российского центробанка, а также некоторых олигархов, однако не предусматривает окончательного ареста, не говоря уже об их односторонней передаче в фонд восстановления Украины.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, согласно действующему законодательству США, репарации будут незаконными. Но вполне возможно, что США могут применить для этого Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
В совместном заявлении министры финансов Литвы, Эстонии, Латвии и Словакии поддержали вопрос репараций. Принципиальную поддержку идеи ранее выражала и Лиз Трасс, как министр иностранных дел Великобритании.
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