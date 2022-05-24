Украина намерена бороться с угрозами "Северного потока-2"

Власти приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами борьбы с угрозами от российского газопровода "Северный поток-2".
Соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака появились в распоряжении у журналистов.
В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.
В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.
Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока-2».
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