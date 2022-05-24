Украина намерена бороться с угрозами "Северного потока-2"

13:59 20 августа Киев, Украина

Власти приняли решение создать рабочую группу, которая займется вопросами борьбы с угрозами от российского газопровода "Северный поток -2".

Соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермак а появились в распоряжении у журналистов.

В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.

В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.

Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока-2».