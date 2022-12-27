Украина начинает массовое производство нового многофункционального БПЛА "Довбуш"

18:39 26 декабря Киев, Украина

Украина запускает в массовое производство дрон "Довбуш Т10". Это многофункциональный украинский БПЛА , который можно модернизировать в разведывательный или ударный дрон.

Об этом сообщил организатор проекта по производству беспилотников, соучредитель Monobank Владимир Яценко.

"Если мы начинали с мощности несколько в день, то сейчас открыли новое производство, которое находится, к сожалению, не в Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. То есть мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня могу сказать, что это сверхтехнологичное производство. Для этого мы ждали оборудование почти шесть месяцев. И сейчас будет уже не 1-2-3 беспилотника в день, а больше десяти. Это очень серьезное количество, которое будет, безусловно, значимо для наших вооруженных сил", - заявил он.

По словам Яценко, благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию этот украинский дрон недоступен для вражеских сил РЭБ и ПВО. Кроме того, "Довбуш" можно модернизировать в ударный дрон. Слабое место - как и у всех БПЛА - чувствительность к погодных условиям.

"Что касается необходимого количества постоянно работающих на фронте беспилотников, моя оценка не изменилась за последние месяцы - нужно 500-600 БПЛА, которые бы контролировали территорию 24/7. То есть минимум один беспилотник на 10 км фронта, который тянется более тысячи километров. К примеру, под Бахмутом сейчас враг использует приборы ночного видения, они атакуют и ночью, поэтому нужно постоянно работать. Если раньше были большие скопления войск и техники врага, то сейчас это небольшие диверсионные группы, которые нужно обнаруживать. Поэтому мы приступили к массовому производству", - добавил организатор проекта.

Кроме того, Яценко заявил, что через несколько месяцев Украина приблизится к созданию высокоточного оружия - ударных беспилотников, которые будут поражать цели с погрешностью не более одного-двух метров.