Украина начала работу над оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления

Правительство Украины, Всемирный банк, Европейская комиссия, ООН и другие партнеры приступили к работе над Третьей Быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей на восстановление Украины (RDNA3).
Это будет обновленная оценка последствий вторжения россии за период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2023 года, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
По его словам, RDNA3 покажет совокупный уровень убытков по состоянию на 1 января 2024 года, стоимость восстановления по принципу build-back-better, согласованы приоритетные направления восстановления в 2024 году и на среднесрочную перспективу до 2027 года, реформы для привлечения частного сектора. Вицепремьер отметил, что RDNA3 будет содержать соответствующие задачи от Многосторонней координационной платформы доноров для Украины и Плана Украины (Ukraine Plan).
В свою очередь заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины по европейской интеграции Анна Юрченко отметила, что в 2022 году украинская власть сосредоточилась на проектах выживания, а в 2023 году начала реализацию проектов восстановления и достигла ощутимых результатов в приоритетных сферах.
RDNA3 соответствует признанной на международном уровне методологии, в которой будут изложены инвестиционные приоритеты Правительства по восстановлению и реконструкции на 2024 год.
Отчет обеспечит оперативную, последовательную и прозрачную межотраслевую оценку нанесенного ущерба, ущерба, потребностей в восстановлении и восстановлении, а также определение приоритетов на 2024 год. Основной фокус — на оценке влияния войны и обусловленном войной восстановлении.
Отчет обеспечит оперативную, последовательную и прозрачную межотраслевую оценку нанесенного ущерба, ущерба, потребностей в восстановлении и восстановлении, а также определение приоритетов на 2024 год. Основной фокус — на оценке влияния войны и обусловленном войной восстановлении.
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