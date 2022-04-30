Украина на финишной прямой к успеху Крымской платформы - Кулеба

15:02 28 июля Киев, Украина

Страны-участницы первого саммита Крымской платформы почти согласовали Крымскую декларацию - документ, который будет провозглашен по итогам этого мероприятия.

Об этом на брифинге в среду, 28 июля, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Попутно я хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина. Мы уже на финишной прямой к успеху Крымской платформы", – сказал Кулеба.

Он заверил, что саммит станет началом настойчивой и долгосрочной работы Крымской платформы, направленной на защиту норм и принципов международного права в интересах как Украины, так и всего мирового сообщества.

"Подчеркну, что саммит не будет одноразовым событием, это будет регулярная работа на многих уровнях. Мы на данный момент работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений. Первое – политика непризнания, второе – санкции, третье – безопасность в Азово-Черноморском регионе, четвертое – защита прав человека и международного гуманитарного права, пятое – экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", – пояснил Кулеба.

Министр отметил, что прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.