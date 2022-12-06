Украина может сорвать атаки рф на гражданскую инфраструктуру - ISW

Атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, а теперь и в Курской области рф, демонстрируют уязвимость российского глубокого тыла, а также могут сорвать российскую кампанию по обстрелу инфраструктуры Украины.
Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, 5 декабря, вероятно, украинские силы нанесли удары по двум российским стратегическим авиабазам.
Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, 5 декабря, вероятно, украинские силы нанесли удары по двум российским стратегическим авиабазам.
При этом атаки нанесли небольшие убытки, однако продемонстрировали способность Украины наносить удары по российским тылам и, возможно, таким образом сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре, считают в ISW.
Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что из-за атак российские военные блогеры подвергли руководство острой критике.
В частности, некоторые блогеры подчеркнули, что российские военные не защищали авиабазы должным образом, несмотря на то, что знали, что они были явными целями для украинских ударов. При этом некоторые из них также утверждают, что украинские диверсионно-разведывательные группы могли нанести удар по авиабазе Энгельс-2 с территории самой россии. По их словам, если же БПЛА были запущены с территории Украины, москва находится под угрозой атаки с украинской территории.
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