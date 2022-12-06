Украина может сорвать атаки рф на гражданскую инфраструктуру - ISW

10:41 06 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны



Как отмечают аналитики, 5 декабря, вероятно, украинские силы нанесли удары по двум российским стратегическим авиабазам. Атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, а теперь и в Курской области рф, демонстрируют уязвимость российского глубокого тыла, а также могут сорвать российскую кампанию по обстрелу инфраструктуры Украины.Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) Как отмечают аналитики, 5 декабря, вероятно, украинские силы нанесли удары по двум российским стратегическим авиабазам.

"Министерство обороны россии и несколько блогеров сообщили, что украинские силы использовали БПЛА для нанесения ударов по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области и авиабазе Дягилево в Рязанской области. На обеих авиабазах размещены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков, которые россия использовала для нанесения ударов по Украине на протяжении всей войны", - говорится в сообщении.

При этом атаки нанесли небольшие убытки, однако продемонстрировали способность Украины наносить удары по российским тылам и, возможно, таким образом сорвать российскую кампанию ударов по украинской инфраструктуре, считают в ISW.

"Минобороны россии заявило, что удары были нанесены намеренно по российской далекой авиации. Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары россии по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, аналитики обратили внимание на то, что из-за атак российские военные блогеры подвергли руководство острой критике.

"Гнев по поводу неспособности российских военных предотвратить украинские удары по российским стратегическим авиабазам в более чем 450 километрах от украинских позиций перевесил похвалу за последнюю серию ударов по Украине в российском сообществе блогеров. российские военные блогеры раскритиковали российских официальных лиц за то, и не предотвратили удары беспилотников по авиабазам Энгельс-2 и Дягилево 5 декабря", — говорится в отчете.

В частности, некоторые блогеры подчеркнули, что российские военные не защищали авиабазы должным образом, несмотря на то, что знали, что они были явными целями для украинских ударов. При этом некоторые из них также утверждают, что украинские диверсионно-разведывательные группы могли нанести удар по авиабазе Энгельс-2 с территории самой россии. По их словам, если же БПЛА были запущены с территории Украины, москва находится под угрозой атаки с украинской территории.