Украина может получить системы ПВО Hawk от США — СМИ

11:29 25 октября Киев, Украина

В США рассматривают возможность отправить в Украину более старые системы противовоздушной обороны Hawk для защиты от атак российских дронов и ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.



Отмечается, что ракеты-перехватчики Hawk станут модернизацией ракетных комплексов Stinger — системы ПВО меньшего размера и меньшей дальности, которые уже отправили США в Украину.



Администрация Байдена будет использовать президентское управление по сокращению расходов (PDA) для передачи оборудования Hawk. PDA позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги со складов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.



Reuters не смогло определить, сколько систем и ракет Hawk для передачи Соединенным Штатам. Белый дом отказался от комментариев.



По словам источников агентства, Hawk — предшественники систем Patriot, которые в Украину пока не поставят.



Зенитно-ракетный комплекс Hawk разрабатывался для уничтожения самолетов, а затем был модернизирован для перехвата ракет в воздухе. На вооружение Hawk был принят в 1959 году. В 1971 году была проведена программа основательной модернизации системы, которая включала несколько улучшений для ракеты и заменила все радарные системы на новые модели.



Улучшения продолжались следующие двадцать лет, в частности добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, возможность наводиться на глушилки, а в 1995 году добавили новую боеголовку, которая позволила действовать против тактических ракет близкого действия.



Сам комплекс оценивается в 15 млн. долларов, а ракеты к ним по 250 тысяч долларов за одну единицу.