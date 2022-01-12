Украина может получить помощь в рамках фондов Триморья

21:17 04 Май Киев, Украина





Одним из механизмов поддержки Украины может быть помощь в рамках фондов Инициативы Трех морей (Триморья). Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время совместной пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой заявила, что Польша и Эстония должны проявить солидарность и поддержать своих партнеров.Одним из механизмов поддержки Украины может быть помощь в рамках фондов Инициативы Трех морей (Триморья).

По ее словам, Польше и Эстонии нужно теснее сотрудничать со странами "Восточного партнерства". Она заметила, что необходимо приложить больше усилий, чтобы "настолько быстро, насколько это возможно" провести реальную встречу с лидерами стран "Восточного партнерства", которой не было с 2017 года.

"Кроме того, мы можем использовать наши возможности, чтобы помочь Украине становиться ближе к экономикам наших стран и к нашему пониманию будущего Европы. В этом контексте может помочь Инициатива Трех морей", - подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украина, которая хоть и не является членом ЕС, может получать помощь из различных фондов в рамках Триморья.

В свою очередь Дуда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поинформировал накануне президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Варшаве, что российские войска с границ Украины возвращаются на места постоянной дислокации.

"Но это была демонстрация силы российской армии, и НАТО, по моему убеждению, должен сделать из этого выводы", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться спустя несколько дней на саммите "Бухарестской девятки" в Бухаресте, так и во время саммита НАТО в Брюсселе в июне.