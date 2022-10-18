Украина может получить от США средства борьбы с дронами-камикадзе

19:59 17 октября Киев, Украина

Байден и высокопоставленные чиновники США дали понять, что продолжат отправлять Украине различные системы ПВО , включая ускоренную поставку двух NASAMS*

При планировании военной помощи будут учитывать потребность Украины в защите от дронов-камикадзе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в Администрации президента Джо Байдена.



По словам источника, российская атака Киева смертоносными дронами 17 октября повлияет на текущее обсуждение поставок систем противовоздушной обороны. Именно они — главное, в чем нуждается Украина на данном этапе.



США продолжат отправлять Украине различные системы ПВО, включая ускоренную поставку двух NASAMS. По словам Байдена, в Белом доме не сомневаются, что россия использует беспилотники-камикадзе и что они действительно смертоносны, но ждут от Украины официальной информации об их характеристиках и причиненных ими разрушениях.



Россия атаковала Украину дронами 17 октября. Основной удар пришелся на Киев. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, в столицу прилетело 5 беспилотников-камикадзе: три попали в объекты критической инфраструктуры, один — в жилой дом, еще один удалось сбить правоохранителям. По предварительным данным, погибли 4 человека. Среди них — муж и жена, которые ждали ребенка: женщина была на 6 месяце беременности, сообщал мэр Киева Виталий Кличко.



Глава МВД Денис Монастырский заявил, что всего по Украине запустили 42 дрона, 36 из которых уничтожили на подлете. Конкретно в направлении Киева двигалось 30 беспилотников, из них были сбиты 25.



Атака стала самой масштабной после массированного ракетного удара 10 октября. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для нее использовались иранские дроны-камикадзе. Он призвал западных партнеров как можно скорее предоставить системы ПВО.



*NASAMS — зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Основное назначение — уничтожение воздушных объектов на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Может поражать цели на расстоянии более 160 км. Батарея NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, центра управления огнем, машины с электронно-оптической камерой и автомобиля Tactical Control Cell.