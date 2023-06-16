Украина может получить истребители F-16 от Нидерландов сразу после обучения пилотов

Нидерланды, вероятно, отправят в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. В следующем году Украина может получить часть самолетов, предназначенных для продажи или часть из 24 текущих боевых самолетов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Агентство отмечает, что сейчас на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, 24 из которых используются армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десять из остальных 18 самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отменило продажу самолетов в декабре без объяснений, ссылаясь на коммерческую конфиденциальность.
Несмотря на то, что окончательное решение о развертывании еще не принято, в следующем году Украина может получить часть самолетов, предназначенных для продажи, или часть из 24 текущих боевых самолетов в зависимости от сроков подготовки, сообщили источники. Нидерланды поддерживают все свои самолеты F-16 в летной годности посредством регулярного технического обслуживания.
Отмечается, что правительство Нидерландов в последние недели возглавляло дискуссии с официальными лицами США, чтобы надавить на администрацию Байдена, чтобы та дала зеленый свет поставкам самолетов — сообщили изданию на условиях анонимности.
После месяцев давления со стороны Киева и правительств союзников, Байден на прошлой неделе объявил, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов. Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Британии и Бельгии.
Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания тренировок.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Агентство отмечает, что сейчас на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, 24 из которых используются армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десять из остальных 18 самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отменило продажу самолетов в декабре без объяснений, ссылаясь на коммерческую конфиденциальность.
Несмотря на то, что окончательное решение о развертывании еще не принято, в следующем году Украина может получить часть самолетов, предназначенных для продажи, или часть из 24 текущих боевых самолетов в зависимости от сроков подготовки, сообщили источники. Нидерланды поддерживают все свои самолеты F-16 в летной годности посредством регулярного технического обслуживания.
Отмечается, что правительство Нидерландов в последние недели возглавляло дискуссии с официальными лицами США, чтобы надавить на администрацию Байдена, чтобы та дала зеленый свет поставкам самолетов — сообщили изданию на условиях анонимности.
После месяцев давления со стороны Киева и правительств союзников, Байден на прошлой неделе объявил, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов. Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Британии и Бельгии.
Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания тренировок.
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