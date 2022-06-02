Украина может получить дальнобойные дроны от США

12:35 02 июня Киев, Украина

Администрация американского президента Джо Байдена захотела продать Украине четыре дальнобойных беспилотника MQ-1 °C Gray Eagle с возможностью оснастить их ракетами Hellfire.
 
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

В ближайшие дни о решении проинформируют Конгресс, после чего будет сделано публичное заявление. План поставок разрабатывался в Пентагоне несколько недель, однако конгрессмены могут его заблокировать.

Агентство отмечает, что передача этих дронов имеет большое значение для Соединенных Штатов, потому что впервые передовые американские разработки будут опробованы в Украине против российской армии.

Беспилотники Gray Eagle могут летать без подзарядки до 30 часов. Киев просил передать их в апреле.

Двое собеседников Reuters уточнили, что боевые дроны и обучение украинских солдат управлению ими будут профинансированы из $40 млрд, выделенных на помощь Украине.