Украина может получить дальнобойные дроны от США

Администрация американского президента Джо Байдена захотела продать Украине четыре дальнобойных беспилотника MQ-1 °C Gray Eagle с возможностью оснастить их ракетами Hellfire.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.
В ближайшие дни о решении проинформируют Конгресс, после чего будет сделано публичное заявление. План поставок разрабатывался в Пентагоне несколько недель, однако конгрессмены могут его заблокировать.
Агентство отмечает, что передача этих дронов имеет большое значение для Соединенных Штатов, потому что впервые передовые американские разработки будут опробованы в Украине против российской армии.
Беспилотники Gray Eagle могут летать без подзарядки до 30 часов. Киев просил передать их в апреле.
Двое собеседников Reuters уточнили, что боевые дроны и обучение украинских солдат управлению ими будут профинансированы из $40 млрд, выделенных на помощь Украине.
В ближайшие дни о решении проинформируют Конгресс, после чего будет сделано публичное заявление. План поставок разрабатывался в Пентагоне несколько недель, однако конгрессмены могут его заблокировать.
Агентство отмечает, что передача этих дронов имеет большое значение для Соединенных Штатов, потому что впервые передовые американские разработки будут опробованы в Украине против российской армии.
Беспилотники Gray Eagle могут летать без подзарядки до 30 часов. Киев просил передать их в апреле.
Двое собеседников Reuters уточнили, что боевые дроны и обучение украинских солдат управлению ими будут профинансированы из $40 млрд, выделенных на помощь Украине.
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