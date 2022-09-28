Украина может использовать оружие, предоставленное партнерами, для освобождения оккупированных территорий - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что страны Запада никогда не признают аннексию россией украинских регионов и поддержат Украину в её борьбе за возвращение территорий.
Также, Блинкен ответил на вопрос СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где россия провела псевдореферендумы.
Госсекретарь США также повторил слова президента Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против россии будут введены дополнительные жесткие санкции.
Он подчеркнул, что одних людей россия депортирует с оккупированных территорий, а другие просто пропадают. После чего, по словам Блинкена, российские власти устанавливают марионеточные правительства и манипулируют результатами псевдореферендумов, чтобы объявить захваченную территорию частью россии.
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