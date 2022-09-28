Украина может использовать оружие, предоставленное партнерами, для освобождения оккупированных территорий - Блинкен

08:03 28 сентября Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен , заявил, что страны Запада никогда не признают аннексию россией украинских регионов и поддержат Украину в её борьбе за возвращение территорий.

Также, Блинкен ответил на вопрос СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где россия провела псевдореферендумы.

"Я также подчеркиваю, что Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом россией", – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Госсекретарь США также повторил слова президента Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против россии будут введены дополнительные жесткие санкции.

"россия вторглась в Украину, захватила территорию и реализует на ней свою дьявольскую схему, в том числе выселяя оттуда часть населения", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что одних людей россия депортирует с оккупированных территорий, а другие просто пропадают. После чего, по словам Блинкена, российские власти устанавливают марионеточные правительства и манипулируют результатами псевдореферендумов, чтобы объявить захваченную территорию частью россии.