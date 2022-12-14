Украина может готовиться контрнаступление на Мелитополь - NYT

Временно оккупированный Мелитополь Запорожской области может быть "следующим важным этапом" войны - контрнаступлением ВСУ для деоккупации юга Украины.
Об этом пишет The New York Times.
Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины.
Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины.
Издание напомнило, что в пригороде оккупированного Мелитополя взорвали мост через реку Молочная, по которому россияне перевозили военную технику с юга. Поступок, который и украинские и российские официальные лица приписывали силам Киева, отмечает NYT.
Газета также напомнила, что и украинские, и российские официальные лица сочли недавние украинские удары и попытки поразить российские командные центры, склады боеприпасов и пути снабжения в Мелитополе.
NYT отмечает, что Мелитополь является ключевым узлом, и восстановление контроля над ним может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную соседнюю Херсонскую область. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск обратно в оккупированный Крым.
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