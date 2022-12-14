Украина может готовиться контрнаступление на Мелитополь - NYT

16:31 14 декабря Киев, Украина

Временно оккупированный Мелитополь Запорожской области может быть "следующим важным этапом" войны - контрнаступлением ВСУ для деоккупации юга Украины.





Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины. Об этом пишет The New York Times Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины.

"Киев использует высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные меры, чтобы взять под контроль стратегически важный город. Мелитополь известен как ворота в Крым из-за его расположения на перекрестке двух основных автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями. на юге Украины", - говорится в материале.

Издание напомнило, что в пригороде оккупированного Мелитополя взорвали мост через реку Молочная, по которому россияне перевозили военную технику с юга. Поступок, который и украинские и российские официальные лица приписывали силам Киева, отмечает NYT.



Газета также напомнила, что и украинские, и российские официальные лица сочли недавние украинские удары и попытки поразить российские командные центры, склады боеприпасов и пути снабжения в Мелитополе.

"Непонятно, были ли эти удары прелюдией к наступлению или отвлечением, поскольку украинские силы готовятся атаковать россиян по другому направлению. Но военные аналитики назвали их значимыми и сказали, что они соответствуют схеме использования Украиной высокоточных ракет для ударов по материально-техническим целям россии", – пишет газета.

NYT отмечает, что Мелитополь является ключевым узлом, и восстановление контроля над ним может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную соседнюю Херсонскую область. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск обратно в оккупированный Крым.