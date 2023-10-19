Украина, Молдова и Румыния объединяют усилия для эвакуации своих граждан из Газы

Украина, Молдова и Румыния согласились на объединение усилий для организации эвакуации своих граждан из сектора Газы. Это сообщается согласно информации, опубликованной в Newsmaker и ссылающейся на заявление министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.
Министр иностранных дел Молдовы, Нику Попеску, провел телефонные консультации 19 октября с главой МИД Румынии, Луминицей Одобеску, и главой МИД Украины, Дмитрием Кулебой.
Планируется, что эвакуация будет осуществляться через пункт пропуска Рафах, расположенный на границе с Египтом.
В заявлении отмечается, что совместное сотрудничество позволит организовать быструю и безопасную эвакуацию граждан из сектора Газы через пункт пропуска Рафах.
Министр иностранных дел Молдовы, Нику Попеску, провел телефонные консультации 19 октября с главой МИД Румынии, Луминицей Одобеску, и главой МИД Украины, Дмитрием Кулебой.
Планируется, что эвакуация будет осуществляться через пункт пропуска Рафах, расположенный на границе с Египтом.
В заявлении отмечается, что совместное сотрудничество позволит организовать быструю и безопасную эвакуацию граждан из сектора Газы через пункт пропуска Рафах.
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