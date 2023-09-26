Украина могла бы получить преимущества членства в ЕС еще до вступления

16:48 26 сентября Киев, Украина

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что Украина и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС могли бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Европейском союзе еще до того, как фактически присоединятся к блоку.
 
Об этом она сказала в интервью The Guardian.

Мецола отметила, что Европейский Союз должен начать серьезную волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины. Она также ожидает, что страны-члены начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.
"Если они едут быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - сказала она.
Издание отмечает, что многие страны ЕС считают, что процесс вступления Украины в ЕС займет четыре-пять лет. Но Мецола отражает свежее мнение некоторых лидеров ЕС о том, что блоку необходимо ускорить вступление Украины и балканских государств, также подавших заявку, чтобы уменьшить риск российского влияния на эти страны.

Мецола хочет, чтобы официальные переговоры о вступлении Украины начались в Рождество. Решение остается за министрами ЕС, которые официально встретятся в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, сдерживании коррупции и открытии рынков.
"Я ожидаю конкретного результата, потому что самым плохим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которых мы сами не можем достичь", - сказала президент ЕП.
При этом она считает, что нет необходимости ждать присоединения к ЕС, чтобы страны-кандидаты могли воспользоваться некоторыми преимуществами членства. В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатной мобильной связи в роуминге в ЕС.
"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте это сделаем. Операторы сетей готовы сделать это", — сказала Мецола.
Для бизнеса, по ее словам, могут быть сняты торговые барьеры.
"Период к поступлению также означает доступ к средствам, доступ к университетам, доступ для студентов, возможность выйти на внутренний рынок, независимо от того, применяем ли мы импортные или экспортные тарифы. Мы годами говорили, что Украина не может быть подключена к европейской электросети. это нам понадобились дни, когда началась война. В конце концов, это всегда говорилось о политической воле", — отметила президент Европарламента.