Украина могла бы получить преимущества членства в ЕС еще до вступления

16:48 26 сентября Киев, Украина

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что Украина и другие страны-кандидаты на вступление в ЕС могли бы получить некоторые преимущества, которые дает членство в Европейском союзе еще до того, как фактически присоединятся к блоку.

Об этом она сказала в интервью The Guardian.



Мецола отметила, что Европейский Союз должен начать серьезную волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины. Она также ожидает, что страны-члены начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре.

"Если они едут быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - сказала она.

Издание отмечает, что многие страны ЕС считают, что процесс вступления Украины в ЕС займет четыре-пять лет. Но Мецола отражает свежее мнение некоторых лидеров ЕС о том, что блоку необходимо ускорить вступление Украины и балканских государств, также подавших заявку, чтобы уменьшить риск российского влияния на эти страны.



Мецола хочет, чтобы официальные переговоры о вступлении Украины начались в Рождество. Решение остается за министрами ЕС, которые официально встретятся в декабре после публичного отчета в октябре о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, сдерживании коррупции и открытии рынков.

"Я ожидаю конкретного результата, потому что самым плохим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которых мы сами не можем достичь", - сказала президент ЕП.

При этом она считает, что нет необходимости ждать присоединения к ЕС, чтобы страны-кандидаты могли воспользоваться некоторыми преимуществами членства. В частности, страны-кандидаты могут получить доступ к бесплатной мобильной связи в роуминге в ЕС.

"Если мы собираемся распространить роуминг на эти страны, давайте это сделаем. Операторы сетей готовы сделать это", — сказала Мецола.

Для бизнеса, по ее словам, могут быть сняты торговые барьеры.