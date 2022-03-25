Украина, Литва и Польша создали совместную следственную группу по расследованию военных преступлений РФ

19:37 25 марта Киев, Украина

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала с Генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и Генпрокурором и Министром юстиции Польши Збигневом Соглашение о создании совместной следственной группы для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины.



Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

"Коллеги-прокуроры Литвы и Польши первыми протянули руку профессиональной помощи после полномасштабного вторжения РФ в Украину и начали собственные национальные расследования. Теперь мы объединяем усилия Люблинского треугольника справедливости, чтобы противостоять злу на юридическом фронте", – сказала Венедиктова.

Деятельность следственной группы будет сосредотачиваться на сборе, безопасном хранении и быстром обмене информацией и доказательствами военных преступлений РФ, собранными в ходе расследований на территории государств-сторон, а также оперативно-розыскных мероприятиях. Также она будет заниматься обнаружением активов военных преступников с целью их замораживания и конфискации.



Венедиктова подчеркнула, что совместная следственная группа открыта для других стран-участников. По ее словам, сейчас кроме Украины еще девять стран осуществляют собственные расследования в отношении войны, развязанной РФ — Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция.

"Ожидаем в нашей обойме Офис прокурора Международного уголовного суда", - добавила генпрокурор.