Украина, Литва и Польша создали совместную следственную группу по расследованию военных преступлений РФ

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала с Генпрокурором Литвы Нидой Грунскене и Генпрокурором и Министром юстиции Польши Збигневом Соглашение о создании совместной следственной группы для расследования агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.
Деятельность следственной группы будет сосредотачиваться на сборе, безопасном хранении и быстром обмене информацией и доказательствами военных преступлений РФ, собранными в ходе расследований на территории государств-сторон, а также оперативно-розыскных мероприятиях. Также она будет заниматься обнаружением активов военных преступников с целью их замораживания и конфискации.
Венедиктова подчеркнула, что совместная следственная группа открыта для других стран-участников. По ее словам, сейчас кроме Украины еще девять стран осуществляют собственные расследования в отношении войны, развязанной РФ — Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция.
В ходе встречи литовские и польские коллеги рассказали об уже проведенных шагах в собственных национальных расследованиях. Прежде всего, они работают со свидетелями и потерпевшими — беженцами из Украины.
В обеих странах начали работу специальные защищенные сайты для сбора доказательств – аналоги единого ресурса Офиса Генпрокурора.
Во время встречи украинский и литовский генпрокуроры обменялись оригиналами, подписанного 2 марта Меморандума о сотрудничестве между прокуратурами.
В обеих странах начали работу специальные защищенные сайты для сбора доказательств – аналоги единого ресурса Офиса Генпрокурора.
Во время встречи украинский и литовский генпрокуроры обменялись оригиналами, подписанного 2 марта Меморандума о сотрудничестве между прокуратурами.
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