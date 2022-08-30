Украина изменила свою стратегию с помощью нового оружия, - NYT

09:29 14 августа Киев, Украина

В субботнем выпуске The New York Times говорится, что Украине удалось изменить свою военную стратегию с помощью нового дальнобойного оружия, полученного от западных партнеров. С новым оружием страна преуспела в замедлении продвижения российских войск.

Издание отмечает, что период с весны до лета для украинского войска был очень непростым. Украинские защитники ежедневно подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и теряя сотни бойцов в день в неравных боях.

"Но в последние недели Украина изменила свою стратегию с помощью нового оружия и преуспела, по крайней мере на данный момент, в замедлении продвижения россии. Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал россии, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге", - говорится в статье.

По мнению экспертов, новое оружие также вынудило россию перестроиться на поле боя, предоставив украинской армии некоторую передышку для принятия более стратегических решений.

"Новая стратегия хорошо подходит для контрнаступления на Херсон, снабжение которого зависит всего от четырех мостов через Днепр", - считают в издании.

В то же время, издание отмечает, что у российских военных все еще достаточно сил для продолжения наступательных операций.

"Поскольку российская армия намного превосходит силы Украины по количеству военнослужащих, оружия и боеприпасов, украинские вооруженные силы должны были быть новаторскими и гибкими", - говорится в статье.

Напомним, российское военное командование сосредоточило на Донбассе колоссальный объем ресурсов, там продолжаются тяжелые бои.