В субботнем выпуске The New York Times говорится, что Украине удалось изменить свою военную стратегию с помощью нового дальнобойного оружия, полученного от западных партнеров. С новым оружием страна преуспела в замедлении продвижения российских войск.
Издание отмечает, что период с весны до лета для украинского войска был очень непростым. Украинские защитники ежедневно подвергались обстрелам со стороны российской артиллерии на востоке Украины, постепенно теряя позиции и теряя сотни бойцов в день в неравных боях.
По мнению экспертов, новое оружие также вынудило россию перестроиться на поле боя, предоставив украинской армии некоторую передышку для принятия более стратегических решений.
В то же время, издание отмечает, что у российских военных все еще достаточно сил для продолжения наступательных операций.
Напомним, российское военное командование сосредоточило на Донбассе колоссальный объем ресурсов, там продолжаются тяжелые бои.
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