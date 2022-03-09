Украина ищет руководителя Бюро экономической безопасности

Правительство Украины объявило о начале конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это позволит полноценно начать процедуру отбора руководителя Бюро.
"Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новообразованному органу", - добавил премьер.
"Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новообразованному органу", - добавил премьер.
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