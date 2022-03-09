Украина ищет руководителя Бюро экономической безопасности

14:35 09 Июнь Киев, Украина

Правительство Украины объявило о начале конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Сегодня мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета Министров. Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Алексея Любченко, министра финансов Сергея Марченко и министра инфраструктуры Александра Кубракова", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, это позволит полноценно начать процедуру отбора руководителя Бюро.



"Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, ведь так же нам важно сформировать доверие к новообразованному органу", - добавил премьер.