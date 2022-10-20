18:59 20 октября Киев, Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина ищет альтернативу Международному комитету Красного Креста для посещения украинских военнопленных в Еленовке и других местах содержания.

"Есть ли альтернативы? Есть. Организация Объединенных Наций, в своей структуре у них комитет по правам человека ООН, это Верховный комиссар. Позволяет ли их мандат приезжать на территории стран, находящихся в состоянии войны? Да, позволяет. Позволяет ли их мандат посещать места содержания военнопленных и гражданских заложников? Да, позволяет", - рассказал Лубинец.

По мнению уполномоченного по правам человека, то, что россия ввела военное положение на временно оккупированных территориях, станет основанием, чтобы отказывать всем международным миссиям и организациям посещать украинских пленных.

"Я стараюсь сделать так, чтобы они начали выполнять свой мандат. Согласно их (Красного Креста - прим. ред) ответу они не прибыли, потому что не получили гарантии безопасности от российской стороны. Проблема Международного Красного Креста, что они за маской нейтральности не хотят назвать вещи своими именами, если вам российская федерация не дает гарантий безопасности, то единственное, что требует Украина, чтобы вы публично сказали, что рф не предоставляет вам гарантий безопасности и именно поэтому вы не можете прибыть в Еленовку, в Горловку во все места, где содержатся наши военнопленные, наши гражданские заложники, где происходят так называемая фильтрация, потому что это вообще нонсенс", - подчеркнул он.

Лубинец отметил, что МККК, согласно Женевским конвенциям, должен реагировать, фиксировать, привлекать внимание всего мира и публично заявлять обо всем происходящем. Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что Украина потребует в том числе и через международных партнеров, чтобы Международный комитет Красного Креста полностью выполнял свой мандат.