Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва россией Каховской ГЭС

14:45 06 июня Киев, Украина

Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва россией Каховской ГЭС. Дата заседания еще не известна, рассказал пресс-секретарь постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислице.

Как сообщили в МИД Украины, по итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован перечень действий МИД Украины, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза.
"Да, получили соответствующее поручение. Работаем", - сказал пресс-секретарь Кислицы.
Дата заседания еще неизвестна, но Украина обратилась со срочным запросом.
“Ожидаем оперативной реакции сразу как начнется рабочий день. В Нью-Йорке еще 7 часов утра, но мы уже значительную часть работы провели. Мы сейчас руководствуемся заявлением МИД, где говорится о созыве Совбеза", - объяснили Общественному.