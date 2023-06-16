Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва россией Каховской ГЭС. Дата заседания еще не известна, рассказал пресс-секретарь постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислице.
Как сообщили в МИД Украины, по итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован перечень действий МИД Украины, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза.
Как сообщили в МИД Украины, по итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован перечень действий МИД Украины, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза.
Дата заседания еще неизвестна, но Украина обратилась со срочным запросом.
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