Украина инициирует заседание Совбеза ООН из-за подрыва россией Каховской ГЭС

Дата заседания еще неизвестна, но Украина обратилась со срочным запросом.

“Ожидаем оперативной реакции сразу как начнется рабочий день. В Нью-Йорке еще 7 часов утра, но мы уже значительную часть работы провели. Мы сейчас руководствуемся заявлением МИД, где говорится о созыве Совбеза", - объяснили Общественному.