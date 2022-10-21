Украина импровизирует с устаревшей системой ПВО, чтобы противостоять российским ракетам

18:42 21 октября Киев, Украина





Об этом рассказал начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный в комментарии The Washington Post.



По его словам, одна из проблем состоит в том, что большинство систем, используемых Украиной, происходят со времен Советского Союза, а потому — устаревшие. Системы NASAMS и IRIS-T, предоставленные Германией, намного более совершенны для определения расположения целей благодаря интеграции различных источников радиолокационных данных. Украинская оборона требует большего количества ракет для систем противовоздушной обороны ( ПВО) , защищающих украинских граждан от атак российской армии.Об этом рассказал начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный в комментарии The Washington Post.По его словам, одна из проблем состоит в том, что большинство систем, используемых Украиной, происходят со времен Советского Союза, а потому — устаревшие. Системы NASAMS и IRIS-T, предоставленные Германией, намного более совершенны для определения расположения целей благодаря интеграции различных источников радиолокационных данных.

"Нам нужно заменить наши старые системы, потому что они просто не смогут справиться с этими угрозами в ближайшее время. А у нас заканчиваются ракеты", - сказал Смажный.

По словам заместителя командира батальона, работающего с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Киевской области Владимира Климина, у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы покрыть каждую часть страны.

"Есть часть россиян, которые не дураки и умеют думать, - сказал Климин. "И поэтому они пытаются обойти наши системы ПВО, используя ландшафт или разведданные о том, где мы находимся. Они пытаются обыграть нас. Но если система видит цель и наводится на нее, то она ее сбивает.

По его словам, это своеобразная шахматная партия. Место расположения украинских средств ПВО постоянно меняются. А потом россияне приспосабливаются в ответ.



Потребность Украины в западной противовоздушной обороне состоит в том, чтобы закрыть пробелы в покрытии, особенно с помощью систем, которые могут запускать ракеты на большие расстояния. Ракеты С-300 имеют дальность полета около 75 км. Предоставленная США передовая зенитно-ракетная система NASAMS является системой средней дальности с радаром, который может видеть угрозы на расстоянии примерно до 128 км, добавил Климин.



Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы обходятся теми средствами, которые есть, особенно в борьбе с беспилотниками.