Украина импровизирует с устаревшей системой ПВО, чтобы противостоять российским ракетам

Украинская оборона требует большего количества ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), защищающих украинских граждан от атак российской армии.
Об этом рассказал начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный в комментарии The Washington Post.
По его словам, одна из проблем состоит в том, что большинство систем, используемых Украиной, происходят со времен Советского Союза, а потому — устаревшие. Системы NASAMS и IRIS-T, предоставленные Германией, намного более совершенны для определения расположения целей благодаря интеграции различных источников радиолокационных данных.
Об этом рассказал начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный в комментарии The Washington Post.
По его словам, одна из проблем состоит в том, что большинство систем, используемых Украиной, происходят со времен Советского Союза, а потому — устаревшие. Системы NASAMS и IRIS-T, предоставленные Германией, намного более совершенны для определения расположения целей благодаря интеграции различных источников радиолокационных данных.
По словам заместителя командира батальона, работающего с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Киевской области Владимира Климина, у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы покрыть каждую часть страны.
По его словам, это своеобразная шахматная партия. Место расположения украинских средств ПВО постоянно меняются. А потом россияне приспосабливаются в ответ.
Потребность Украины в западной противовоздушной обороне состоит в том, чтобы закрыть пробелы в покрытии, особенно с помощью систем, которые могут запускать ракеты на большие расстояния. Ракеты С-300 имеют дальность полета около 75 км. Предоставленная США передовая зенитно-ракетная система NASAMS является системой средней дальности с радаром, который может видеть угрозы на расстоянии примерно до 128 км, добавил Климин.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинцы обходятся теми средствами, которые есть, особенно в борьбе с беспилотниками.
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