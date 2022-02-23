Украина имеет стратегию развития атомной энергетики — Зеленский

17:48 01 Октябрь Киев, Украина





Правительство намерено заняться развитием атомной энергетики Украины и достроить АЭС , независимо от мнения других стран.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время брифинга в Ровенской области в четверг, 1 октября.



По его словам, Украина имеет стратегию развития атомной энергетики.

"У нас все-таки где-то 51-52% генерация в Украине – это "атомка". Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать. Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, а государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату. Это безопасный вид электроэнергии", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина имеет все возможности вырваться в лидеры и стать одной из первых в вопросе атомной энергетики как в Европе, так и в мире.