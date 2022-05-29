Украина имеет достаточно Гарпунов, чтобы потопить весь ЧФ РФ - Братчук

08:13 29 мая Киев, Украина

Поставка противокорабельных крылатых ракет Harpoon (Гарпун) позволит не пропустить российских оккупантов в Приднестровье, что в свою очередь позволит предотвратить наступление на Одессу с западного фланга, а также защитить остров Змеиный от закрепления на нем сил РФ.

Украина имеет уже достаточно противокорабельных ракет Гарпун, чтобы потопить весь Черноморский флот России. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, по оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти Гарпунов, для уничтожения крейсера - четырех, эсминца - двух. Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

"Сейчас нам передано столько Гарпунов, что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?", - заявил спикер Одесской ОВА.

Справка: AGM/RGM/UGM-84 Гарпун - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространенных в мире. Максимальная дальность стрельбы составляет до 220 км.

Ранее сообщалось, что украинские военные получат противокорабельные ракеты и пусковые установки для защиты побережья.