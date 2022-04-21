Украина и Венгрия углубляют сотрудничество в сфере образования

12:50 22 июля Киев, Украина

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Венгрии Петер Сийярто подписали два двусторонних документа о сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.



Так, главы внешнеполитических ведомств подписали Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере дипломатической подготовки.



Подписание состоялось в рамках визита председательствующего в Комитете министров Совета Европы, министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину.