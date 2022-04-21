Украина и Венгрия углубляют сотрудничество в сфере образования

12:50 22 июля Киев, Украина

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Венгрии Петер Сийярто подписали два двусторонних документа о сотрудничестве. 
 
Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, главы внешнеполитических ведомств подписали Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере дипломатической подготовки.

Подписание состоялось в рамках визита председательствующего в Комитете министров Совета Европы, министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину.
"Что это дает? Украина признает венгерские документы об образовании и ученых степенях, а Венгрия – украинские. Дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удовенко при МИД и дипломатическая академия Венгрии активизируют обмен студентами, учеными и экспертами, участие дипломатов обеих стран в тренингах, обмен публикациями", - говорится в сообщении пресс-службы.