Украина и Венгрия углубляют сотрудничество в сфере образования

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Венгрии Петер Сийярто подписали два двусторонних документа о сотрудничестве.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Так, главы внешнеполитических ведомств подписали Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере дипломатической подготовки.
Подписание состоялось в рамках визита председательствующего в Комитете министров Совета Европы, министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину.
Так, главы внешнеполитических ведомств подписали Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере дипломатической подготовки.
Подписание состоялось в рамках визита председательствующего в Комитете министров Совета Европы, министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину.
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