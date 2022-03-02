Украина и Таджикистан подписали Программу сотрудничества МИД

Программа сотрудничества МИД призвана вывести сотрудничество внешнеполитических ведомств на качественно новый уровень.
Подписание программы состоялось в ходе онлайн-встречи министров.
Также стороны обсудили подготовку к проведению в этом году в Душанбе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Руководитель внешнеполитического ведомства Таджикистана подчеркнул важность сотрудничества с украинской стороной в области гидроэнергетики и отметил высокое качество оборудования украинского производства.
Глава украинской дипломатии заверил в готовности Украины к воплощению взаимовыгодных проектов в этой области, дальнейшему развитию экономического сотрудничества и торговли между двумя государствами.
Собеседники обменялись приглашениями осуществить рабочие визиты. Кулеба подтвердил приглашение высшему руководству Республики Таджикистан принять участие в мероприятиях по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии