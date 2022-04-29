Украина и США подпишут военно-техническое соглашение 

18:26 28 июля Киев, Украина





Согласно пояснительной записке, соглашение предусматривает развитие военно-технических проектов, направленных на оснащение ВСУ современными образцами вооружения и военной техники по стандартам НАТО. Кабмин одобрил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере, уполномочив главу Минобороны Андрея Тарана его подписать.Согласно пояснительной записке, соглашение предусматривает развитие военно-технических проектов, направленных на оснащение ВСУ современными образцами вооружения и военной техники по стандартам НАТО.

"Суть проекта Соглашения заключается в создании проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США и обеспечении оптимального использования соответствующих возможностей в области исследования и разработки новых технологий, создании условий для оперативной совместимости и получения эффективных и рентабельных результатов путем сотрудничества в области исследований, разработок, испытаний и оценки", - говорится в ней.

В правительстве считают, что принятие этого распоряжения обеспечит выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки проекта Соглашения к подписанию и создание правовых оснований для расширения украинского-американского сотрудничества в области исследований, разработок, испытаний и оценки вооружения и военной техники.