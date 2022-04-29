Украина и США подпишут военно-техническое соглашение 

Кабмин одобрил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере, уполномочив главу Минобороны Андрея Тарана его подписать.
Согласно пояснительной записке, соглашение предусматривает развитие военно-технических проектов, направленных на оснащение ВСУ современными образцами вооружения и военной техники по стандартам НАТО.
Согласно пояснительной записке, соглашение предусматривает развитие военно-технических проектов, направленных на оснащение ВСУ современными образцами вооружения и военной техники по стандартам НАТО.
В правительстве считают, что принятие этого распоряжения обеспечит выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки проекта Соглашения к подписанию и создание правовых оснований для расширения украинского-американского сотрудничества в области исследований, разработок, испытаний и оценки вооружения и военной техники.
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