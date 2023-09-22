Украина и США подписали соглашение о совместном производстве вооружения

Президент Владимир Зеленский объявил о важных результатах своего визита в США, включая соглашение о совместном производстве вооружения, в частности, систем ПВО.
Он поделился этой информацией в видеообращении через Telegram.
Он поделился этой информацией в видеообращении через Telegram.
Зеленский подчеркнул, что Украина собирается создать новую оборонную экосистему в партнерстве с Соединенными Штатами с целью производства вооружения, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".
Президент уверен, что это соглашение "будет иметь положительные глобальные результаты".
Он также отметил, что глава Минстратегпрома Украины, Александр Камышин, подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями, привлекая более 2 тысяч американских оборонных компаний для работы в Украине.
Другим важным аспектом является подписание меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики.
Президент также обсуждал в США вопросы восстановления Украины после боевых действий и усиления институтов страны с целью избавления от враждебных и коррупционных влияний.
Президент уверен, что это соглашение "будет иметь положительные глобальные результаты".
Он также отметил, что глава Минстратегпрома Украины, Александр Камышин, подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями, привлекая более 2 тысяч американских оборонных компаний для работы в Украине.
Другим важным аспектом является подписание меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики.
Президент также обсуждал в США вопросы восстановления Украины после боевых действий и усиления институтов страны с целью избавления от враждебных и коррупционных влияний.
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