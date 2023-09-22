Украина и США подписали соглашение о совместном производстве вооружения

08:03 22 сентября Киев, Украина





Он поделился этой информацией в видеообращении через Telegram. Президент Владимир Зеленский объявил о важных результатах своего визита в США , включая соглашение о совместном производстве вооружения, в частности, систем ПВО.Он поделился этой информацией в видеообращении через Telegram.

"Визит в Вашингтон был очень важным, и у нас есть значимые результаты. Встреча с президентом Байденом и его командой. Мы достигли нового оборонного соглашения, включая ПВО, артиллерию, снаряды и инженерное оборудование. Мы также договорились о долгосрочном партнерстве, в рамках которого Украина и США будут совместно производить необходимое вооружение. Это новый уровень нашей солидарности! Сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере обороны - это историческое событие. Это означает новые индустриальные возможности и рабочие места для наших граждан. Украина сможет производить, включая системы ПВО", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина собирается создать новую оборонную экосистему в партнерстве с Соединенными Штатами с целью производства вооружения, чтобы "вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни".



Президент уверен, что это соглашение "будет иметь положительные глобальные результаты".



Он также отметил, что глава Минстратегпрома Украины, Александр Камышин, подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями, привлекая более 2 тысяч американских оборонных компаний для работы в Украине.



Другим важным аспектом является подписание меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики.



Президент также обсуждал в США вопросы восстановления Украины после боевых действий и усиления институтов страны с целью избавления от враждебных и коррупционных влияний.