Украина и США планируют меры по усилению давления на агрессора

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с координатором санкций Государственного департамента США послом Джеймсом О'Брайеном обсудила усиление давления на россию.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Глава Минэкономики поблагодарила США за поддержку, в частности, в вопросах санкционной политики.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Глава Минэкономики поблагодарила США за поддержку, в частности, в вопросах санкционной политики.
В свою очередь Джеймс О'Брайен подчеркнул, что для Соединенных Штатов очень ценен обмен информацией с украинской стороной, которая обладает уже значительными наработками в этом направлении.
Во время встречи украинская и американская стороны проработали актуальные вопросы сотрудничества в сфере санкционной политики:
- введение с 5 декабря "ценового потолка" на российскую нефть;
- синхронизацию санкций;
- секторальные санкции по направлениям и сферам;
- предотвращение обхода санкций.
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