Украина и США планируют меры по усилению давления на агрессора

12:44 28 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



Глава Минэкономики поблагодарила США за поддержку, в частности, в вопросах санкционной политики. Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с координатором санкций Государственного департамента США послом Джеймсом О'Брайеном обсудила усиление давления на россию.Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.Глава Минэкономики поблагодарила США за поддержку, в частности, в вопросах санкционной политики.

"В то же время падение российской экономики до конца года будет составлять, по прогнозам, 4,5-4,6%. А падение украинского – уже 30%. Поэтому очевидно, что санкции работают не так быстро и не так эффективно, как это должно быть. Так что их необходимо усиливать. Именно поэтому для нас важна скоординированность, системность, обмен наработками и идеями в этом вопросе с партнерами, американской стороной. В частности, по отражению и синхронизации санкций",– отметила министр.



В свою очередь Джеймс О'Брайен подчеркнул, что для Соединенных Штатов очень ценен обмен информацией с украинской стороной, которая обладает уже значительными наработками в этом направлении.

"Мы понимаем, что санкции действуют замедленно. Однако они позволяют остановить рф быстрее, чем она бы остановилась сама. Кроме того, санкции способны сделать так, чтобы россия в будущем не повторила агрессию снова. Так что надеемся, что обмен информацией позволит ускорить работу в этом направлении", – отметил он.



Во время встречи украинская и американская стороны проработали актуальные вопросы сотрудничества в сфере санкционной политики: