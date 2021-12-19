Украина и США одинаково оценивают угрозы, возникающие у украинских границ - Резников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников после трехчасовой встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Вашингтоне заявил о совместной оценке рисков и угроз со стороны Российской Федерации.
Министр обороны поблагодарил американскую сторону за привлечение внимания к очередным военным маневрам РФ .
В свою очередь глава Пентагона, отметил, что Америка внимательно следит за недавними перемещениями войск РФ у границ Украины. Он отметил, что американская сторона выразила "свою обеспокоенность по поводу действий России, дестабилизирующих ситуацию".
Напомним, что на фоне взимания российских войск на украинскую границу разведка западных стран предполагает, что этой зимой существует высокая вероятность дестабилизации РФ ситуации в Украине . В Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО) выразили обеспокоенность увеличением численности российских войск у границы с Украиной. Министры иностранных дел Германии и Франции также предупредили Россию о серьезных последствиях возможного вторжения в Украину . В Кремле все обвинения в эскалации отвергают.
Напомним, что на фоне взимания российских войск на украинскую границу разведка западных стран предполагает, что этой зимой существует высокая вероятность дестабилизации РФ ситуации в Украине . В Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО) выразили обеспокоенность увеличением численности российских войск у границы с Украиной. Министры иностранных дел Германии и Франции также предупредили Россию о серьезных последствиях возможного вторжения в Украину . В Кремле все обвинения в эскалации отвергают.
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