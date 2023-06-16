Украина и Северная Македония заключили "транспортный безвиз"

18:15 15 июня Киев, Украина





Решение об этом было принято на заседании украинско-македонской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, которое состоялось в столице Северной Македонии, городе Скопье. Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе" , который направлен на отмену разрешений для двусторонних и транзитных перевозок транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.Решение об этом было принято на заседании украинско-македонской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, которое состоялось в столице Северной Македонии, городе Скопье.

Информация о данном соглашении была опубликована пресс-службой министерства в социальной сети Facebook.

"Мы расширяем список стран, с которыми взаимно упрощаем условия транспортных перевозок. Одной из важнейших задач Министерства является создание благоприятных условий для эффективной работы наших перевозчиков", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Соглашение о "транспортном безвизе" уже вступило в силу между Украиной и Европейским Союзом, и в марте было продлено до июня 2024 года. Однако, украинские власти продолжают активно вести переговоры и вести соответствующие диалоги с другими странами.



Кроме того, Украина и Северная Македония достигли соглашения о увеличении квоты разрешений на перевозки в третьи страны на текущий и следующий год. Также был согласован порядок использования таких разрешений в обоих направлениях - как в прямом, так и в обратном.

При этом разрешения могут применяться к транспортным средствам любой экологической категории.



Чтобы воспользоваться мерой "транспортного безвиза", перевозчики должны предоставить сертификат производителя или официального учреждения, подтверждающий соответствие экологическому классу не ниже Евро-3.