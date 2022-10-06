Украина и Северная Македония подписали обновленное соглашение о свободной торговле

13:21 06 октября Киев, Украина

Украина и Северная Македония расширили соглашение о свободной торговле.



Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль во время визита в Прагу.



На полях первого саммита Европейского политического сообщества он встретился с северомакедонским коллегой Димитаром Ковачевским. Премьеры подписали обновленное приложение к соглашению о свободной торговле, которое интегрирует рынки Украины и Северной Македонии с рынками ЕС, Турции, Молдовы, Грузии, Норвегии, Швейцарии и Израиля через общую систему правил происхождения ПанЕвроМед.