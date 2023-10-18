Украина и Румыния заключили 7 важных соглашений

В Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии, возглавляемое премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. На этой встрече было заключено семь важных документов, о чем сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Согласно информации, опубликованной в Telegram, в рамках встречи были подписаны следующие документы:
Согласно информации, опубликованной в Telegram, в рамках встречи были подписаны следующие документы:
- Совместное заявление, фиксирующее рамочные результаты встречи.
- Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, который станет одним из ключевых пунктов пропуска.
- Меморандум об укреплении сотрудничества для обеспечения надежного транзита продукции украинского производства, включая автомобильное, железнодорожное, морское и речное сообщение.
- Межправительственный имплементационный протокол к соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, с целью повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией.
- Декларацию о намерениях между Минздравом Украины и Министерством здравоохранения Румынии, направленную на совместную борьбу с вызовами в области здравоохранения и горизонтальное сотрудничество между медицинскими учреждениями.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между соответствующими службами Украины и Румынии с уклоном на реализацию совместных программ и проектов.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Министерством стратегического промышленного развития и Министерством экономики Румынии, направленный на расширение оборонных возможностей, включая увеличение производственных мощностей и производство боеприпасов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии