Украина и Румыния заключили 7 важных соглашений

17:05 18 октября Киев, Украина

В Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии, возглавляемое премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. На этой встрече было заключено семь важных документов, о чем сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно информации, опубликованной в Telegram, в рамках встречи были подписаны следующие документы:
  • Совместное заявление, фиксирующее рамочные результаты встречи.
  • Межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, который станет одним из ключевых пунктов пропуска.
  • Меморандум об укреплении сотрудничества для обеспечения надежного транзита продукции украинского производства, включая автомобильное, железнодорожное, морское и речное сообщение.
  • Межправительственный имплементационный протокол к соглашению между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, с целью повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией.
  • Декларацию о намерениях между Минздравом Украины и Министерством здравоохранения Румынии, направленную на совместную борьбу с вызовами в области здравоохранения и горизонтальное сотрудничество между медицинскими учреждениями.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между соответствующими службами Украины и Румынии с уклоном на реализацию совместных программ и проектов.
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Министерством стратегического промышленного развития и Министерством экономики Румынии, направленный на расширение оборонных возможностей, включая увеличение производственных мощностей и производство боеприпасов.