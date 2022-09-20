Украина и россия согласились обменять 200 пленных - Эрдоган

11:25 20 сентября Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил, что Украина и россия согласились обменять 200 пленных.

Об этом пишет PBS.

"В Узбекистане я встретился с президентом путиным, и у нас были очень подробные дискуссии с ним. И мне казалось, что он был готов закончить войну как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идет дела, довольно проблематично. 200 заложников будут обменены по согласию сторон", - сказал Эрдоган в Интервью с PBS.

Президент Турции подчеркнул, что "ни одно вторжение не может быть оправдано" и подчеркнул, что по итогам войны Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, включая Крым.