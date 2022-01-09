Украина и РФ решили не останавливаться на высылке одного дипломата

19:43 26 Апрель Киев, Украина

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ответные действия Украины на высылку своего дипломата из РФ, не заставят себя долго ждать.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", - сказал Николенко.

Он назвал высылку сотрудника посольства Украины в РФ провокацией против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"Объявление дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких причин", - указал спикер.

Как заявили в МИД РФ, украинский дипломат должен покинуть Россию до 1 мая. При этом в РФ пригрозили принять дополнительные меры, "если Киев продолжит враждебные действия против российских дипломатов".