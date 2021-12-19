Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в газодобывающей отрасли

16:24 30 Март Киев, Украина

Украинский Нафтогаз и польский PGNiG подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки новых месторождений газа на пограничных с Польшей и Украиной территориях.

Об этом сообщает пресс-служба НАК во вторник, 30 марта.



Главный исполнительный директор группы Нафтогаз Отто Ватерландер заявил, что компания получила стратегические активы, "которые дают возможность с уверенностью декларировать самый большой потенциал добычи углеводородов среди стран Европы".



Отмечается, что первоочередной акцент Нафтогаз и PGNiG сделают на изучении возможностей для совместной разведки новых площадей на Западной Украине, граничащих с Польшей. В частности, партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке.



В свою очередь Роберт Перковский, вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG SA заявил, что компания особенно заинтересована в развитии добычи газа в Западной Украине. "Этот регион граничит с зоной нашей деятельности в Польше, и наши исследования свидетельствуют о его перспективности", - сказал он.



В Нафтогазе напомнили, что начали реализацию стратегических проектов по наращиванию ресурсной базы в пределах Черноморского шельфа, Юзовской площади, Карпатского региона и новых участков, по которым были заключены соглашения о разделе продукции.