Украина и Польша ищут компромисс в вопросе экспорта агропродукции

15:00 21 сентября Киев, Украина

Украина и Польша договорились о поиске решения, учитывающего интересы обеих стран, в отношении экспорта украинской агропродукции. Эту информацию предоставило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в четверг, 21 сентября.

Согласно сообщению, министр агрополитики Украины, Николай Сольский, провел сегодня телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом. В ходе разговора министры обсудили текущую ситуацию и рассмотрели предложение, представленное Украиной для разрешения конфликта. Они согласились совместно работать над решением, которое учитывает интересы обеих стран.
 
"Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые были продемонстрированы ранее, и договорились в ближайшее время разработать совместный план действий в области экспорта", - отмечается в сообщении.
 
Также сообщается, что следующие переговоры между Украиной и Польшей состоятся в ближайшие дни, на которых будут обсуждены представленные обеими сторонами вопросы.
 
"Польская сторона также проведет анализ украинского плана экспорта и представит свои собственные предложения по этому вопросу", - добавило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.