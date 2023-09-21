Украина и Польша ищут компромисс в вопросе экспорта агропродукции

Украина и Польша договорились о поиске решения, учитывающего интересы обеих стран, в отношении экспорта украинской агропродукции. Эту информацию предоставило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в четверг, 21 сентября.
Согласно сообщению, министр агрополитики Украины, Николай Сольский, провел сегодня телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом. В ходе разговора министры обсудили текущую ситуацию и рассмотрели предложение, представленное Украиной для разрешения конфликта. Они согласились совместно работать над решением, которое учитывает интересы обеих стран.
Согласно сообщению, министр агрополитики Украины, Николай Сольский, провел сегодня телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом. В ходе разговора министры обсудили текущую ситуацию и рассмотрели предложение, представленное Украиной для разрешения конфликта. Они согласились совместно работать над решением, которое учитывает интересы обеих стран.
Также сообщается, что следующие переговоры между Украиной и Польшей состоятся в ближайшие дни, на которых будут обсуждены представленные обеими сторонами вопросы.
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