Украина и Польша готовы к диалогу для разрешения ситуации с блокировкой границы

18:29 09 ноября Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе



Как отмечается, заблокированы с обеих сторон более 20 тысяч транспортных средств. Убытки терпит экономика не только Украины или Польши, но и других государств, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обсудил со своим польским коллегой Анджеем Адамчиком блокировку границы протестующими в Польше.Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры Как отмечается, заблокированы с обеих сторон более 20 тысяч транспортных средств. Убытки терпит экономика не только Украины или Польши, но и других государств, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства.

"Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации", - отметили в ведомстве.

В то же время, подчеркнули, что блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского союза.

"Ключевое - никакие изменения или отмена Соглашения о либерализации не обсуждается", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что готовы помочь польским коллегам разрешить ситуацию по блокированию границы, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости.