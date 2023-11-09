Украина и Польша готовы к диалогу для разрешения ситуации с блокировкой границы

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков обсудил со своим польским коллегой Анджеем Адамчиком блокировку границы протестующими в Польше.
Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
Как отмечается, заблокированы с обеих сторон более 20 тысяч транспортных средств. Убытки терпит экономика не только Украины или Польши, но и других государств, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства.
Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
Как отмечается, заблокированы с обеих сторон более 20 тысяч транспортных средств. Убытки терпит экономика не только Украины или Польши, но и других государств, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства.
В то же время, подчеркнули, что блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского союза.
В ведомстве добавили, что готовы помочь польским коллегам разрешить ситуацию по блокированию границы, предоставить все соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости.
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